В Івано-Франківську з'являться мовні інспектори, бо на вулиці "побільшало російської"
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що з метою популяризації української мови в місті можуть з'явитися так звані "мовні інспектори".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відеозвернення міського голови до своїх підписників у Facebook.
Про що саме розповів очільник Івано-Франківська
Розпочавши звернення до громадян із сумних новин про втрати на війні та зустрічі з родинами полеглих захисників, Марцінків перейшов до інших важливих для функціонування міста питань.
"Був у мене в гостях Уповноважений із захисту держаної мови - пан Тарас Кремінь. Радий особисто зустрітися. Це - людина, яка захищає українську мову", - розповів посадовець.
Він визнав, що це звучить дещо дивно, але в нашій країні рідну українську мову, на жаль, дійсно доводиться іноді захищати.
"Говорили багато про популяризацію української мови. У нас ухвалена програма щодо популяризації, захисту української мови... Багато говорили про соціальну рекламу. Про інші заходи, які Івано-Франківськ планує зараз здійснювати для того, щоб популяризувати українську мову", - продовжив очільник міста.
Він додав, що в Івано-Франківську, ймовірно, запровадять громадську ініціативу - "мовні інспектори".
"Більш детально принагідно розповім, коли вже буде реалізована ця ініціатива... Тому що, на жаль, російської мови побільшало в місті Івано-Франківську. І це є проблема для нашої держави та для нашого міста зокрема", - наголосив Марцінків.
Що відомо про ініціативи Марцінківа
Нагадаємо, що це вже не перша оригінальна ініціатива, якою Марцінків ділиться з громадськістю.
Наприклад нещодавно він пригрозив мобілізацією порушникам, які викидають негабаритні відходи на сміттєві майданчики.
На його думку, такі заходи можуть бути застосовані для того, щоб "люди зрозуміли, що неможна великогабаритне сміття викидати просто так, цілими бусами чи автомобілями".
А наприкінці 2022 року очільник Івано-Франківська порадив місцевим мешканцям перебратися на зиму до села - на тлі погіршення ситуації з енергопостачанням.
Крім того, Марцінків неодноразово потрапляв у різні скандальні ситуації (у жовтні 2023 року він навіть заявляв, буцімто "якби не Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів та інші регіони заходу України - то держави не було б").
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