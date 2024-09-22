В сети написали об избиении языкового инспектора в Ивано-Франковске. В СНБО опровергли
В сети заявили о якобы избиении языкового инспектора в Ивано-Франковске. Однако в СНБО опровергают эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.
В социальных сетях появилось сообщение о якобы избиении мужчины в Ивано-Франковске, который стал языковым инспектором.
В Главном управлении Нацполиции в Ивано-Франковской области отмечают, что за последнее время в городе не было никаких сообщений о преступлениях, совершенных на языковой почве.
Центр противодействия дезинформации указывает на то, что подобные фейки распространяет российская пропаганда для создания иллюзии раскола в украинском обществе вокруг языкового вопроса.
"Также следует заметить, что инициатива о "языковых инспекторах" не работает, она только была озвучена на уровне идеи, чем воспользовалась роспропаганда", - говорится в сообщении.
t.me/CenterCounteringDisinformation
Напомним, недавно мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе хотят ввести общественную инициативу - "языковые инспекторы". По его словам, это нужно популяризации украинского языка.
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