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В сети написали об избиении языкового инспектора в Ивано-Франковске. В СНБО опровергли

Ивано-Франковск, Воскресенье 22 сентября 2024 16:21
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В сети написали об избиении языкового инспектора в Ивано-Франковске. В СНБО опровергли Фото: в СНБО просторовали фейк об избиении языкового инспектора в Ивано-Франковске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В сети заявили о якобы избиении языкового инспектора в Ивано-Франковске. Однако в СНБО опровергают эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

В социальных сетях появилось сообщение о якобы избиении мужчины в Ивано-Франковске, который стал языковым инспектором.

В Главном управлении Нацполиции в Ивано-Франковской области отмечают, что за последнее время в городе не было никаких сообщений о преступлениях, совершенных на языковой почве.

Центр противодействия дезинформации указывает на то, что подобные фейки распространяет российская пропаганда для создания иллюзии раскола в украинском обществе вокруг языкового вопроса.

"Также следует заметить, что инициатива о "языковых инспекторах" не работает, она только была озвучена на уровне идеи, чем воспользовалась роспропаганда", - говорится в сообщении.

В сети написали об избиении языкового инспектора в Ивано-Франковске. В СНБО опровергли

t.me/CenterCounteringDisinformation

Напомним, недавно мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе хотят ввести общественную инициативу - "языковые инспекторы". По его словам, это нужно популяризации украинского языка.

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