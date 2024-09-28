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У мережі написали про масову бійку в Києві: що каже поліція

Фото: шеврон "Поліція" (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова

У столичних Telegram-каналах ввечері суботи з'явилася інформація про масову бійку на одній з вулиць Києва. Поліція вже з'ясовує обставини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичні пабліки, коментар поліції Києва та джерело в правоохоронних органах.

Інцидент стався на вулиці Мрії. Як розповіли в поліції, учасників конфлікту було шестеро, їх встановили. Наразі на місці події працюють слідчі, патрульні та оперативники.

Водночас джерело РБК-Україна розповіло, що бійка сталася, коли по вулиці йшли дві пари, до яких причепився чоловік, а інший - заступився за нього.

Бійка в Києві між чиновником і військовим

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Києві на парковці стався конфлікт між менеджером Нацбанку та військовослужбовцем. Останній заявив, що банкір ледь не збив його та погрожував зброєю, а сам чиновник ці слова заперечує.

Зокрема, водій автомобіля Lexus у нетверезому стані перегородив водієві Audi дорогу, між чоловіками виник конфлікт.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах розповіли, що за кермом Lexus був керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш, а водій Audi - військовий (у мережі пишуть, що це білоруський доброволець Андрій Трацевський).

Докладніше про те, що сталося, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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КиївПоліція Києва