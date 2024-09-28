У мережі написали про масову бійку в Києві: що каже поліція

Бійка в Києві між чиновником і військовим

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Києві на парковці стався конфлікт між менеджером Нацбанку та військовослужбовцем. Останній заявив, що банкір ледь не збив його та погрожував зброєю, а сам чиновник ці слова заперечує.

Зокрема, водій автомобіля Lexus у нетверезому стані перегородив водієві Audi дорогу, між чоловіками виник конфлікт.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах розповіли, що за кермом Lexus був керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш, а водій Audi - військовий (у мережі пишуть, що це білоруський доброволець Андрій Трацевський).

Докладніше про те, що сталося, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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