У мережі заявили про стрілянину на Софіївській Борщагівці у Києві: що кажуть у поліції
У Києві, ввечері вівторка, 17 вересня, в одному з районів було чути постріли. На Софіївській Борщагівці сталась бійка біля ресторану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.
Що передувало
Ввечері вівторка низка Telegram-каналів повідомила про те, що в одному з районів Києва було чути постріли. На опублікованих відео було видно, що між людьми почалась масова бійка.
Інцидент ймовірно трапився біля ЖК "Софія".
Що кажуть у поліції
За даними поліції, вони отримали повідомлення про те, що у селі Софіївська Борщагівка поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участі групи осіб.
За попередніми даними, між двома компаніями відпочиваючих стався конфлікт, який переріс в бійку.
"На місце події оперативно прибули працівники поліції охорони, які намагалися припинити правопорушення. Однак один з учасників бійки накинувся на поліцейського. Інший співробітник застосував зброю, здійснивши декілька пострілів у повітря, у результаті постраждалі відсутні", - сказано у повідомленні.
Раніше РБК-Україна писало про стрілянину в Печерському районі Києва. Відомо, що тоді під час конфлікту з охоронцем одного з житлових комплексів військовослужбовець відкрив вогонь.
Також у Києві на блокпосту сталася стрілянина через те, що водій автівки не зупинився на вимогу військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.