У мережі заявили про стрілянину на Софіївській Борщагівці у Києві: що кажуть у поліції

У Києві, ввечері вівторка, 17 вересня, в одному з районів було чути постріли. На Софіївській Борщагівці сталась бійка біля ресторану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Що передувало

Ввечері вівторка низка Telegram-каналів повідомила про те, що в одному з районів Києва було чути постріли. На опублікованих відео було видно, що між людьми почалась масова бійка.

Інцидент ймовірно трапився біля ЖК "Софія".

Що кажуть у поліції

За даними поліції, вони отримали повідомлення про те, що у селі Софіївська Борщагівка поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участі групи осіб.

За попередніми даними, між двома компаніями відпочиваючих стався конфлікт, який переріс в бійку.

"На місце події оперативно прибули працівники поліції охорони, які намагалися припинити правопорушення. Однак один з учасників бійки накинувся на поліцейського. Інший співробітник застосував зброю, здійснивши декілька пострілів у повітря, у результаті постраждалі відсутні", - сказано у повідомленні.