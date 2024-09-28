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В сети написали о массовой драке в Киеве: что говорит полиция

Фото: шеврон "Полиция" (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова

В столичных Telegram-каналах вечером субботы появилась информация о массовой драке на одной из улиц Киева. Полиция уже выясняет обстоятельства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичные паблики, комментарий полиции Киева и источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Мечты. Как рассказали в полиции, участников конфликта было шестеро, их установили. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, патрульные и оперативники.

В то же время источник РБК-Украина рассказал, что потасовка произошла, когда по улице шли две пары, к которым прицепился мужчина, а другой - вступился за него.

Резонансные драки в Киеве

Напомним, вечером 17 сентября в сети заявили о стрельбе на Софиевской Борщаговке в Киеве. В полиции сообщили, что получили сообщение том, что вблизи одного из ресторанов проходит драка с участием группы лиц.

По предварительным данным, между двумя компаниями отдыхающих произошел переросший в драку конфликт.

"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции охраны, пытавшиеся прекратить правонарушения. Однако один из участников потасовки набросился на полицейского. Другой сотрудник применил оружие, произведя несколько выстрелов в воздух, в результате пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.

Также мы вчера писали о том, что в Киеве на парковке произошел конфликт между менеджером Нацбанка и военнослужащим. Последний заявил, что банкир едва не сбил его и угрожал оружием, а сам чиновник эти слова отрицает.

В частности, водитель автомобиля Lexus в нетрезвом состоянии преградил водителю Audi дорогу, между мужчинами возник конфликт.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах рассказали, что за рулем Lexus был руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш, а водитель Audi - военный (в сети пишут, что это белорусский доброволец Андрей Трацевский).

Подробнее о произошедшем читайте в материале РБК-Украина.

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