У Києві сталася сутичка між топпосадовцем Нацбанку та військовим: що відомо

У Києві на парковці стався конфлікт між менеджером Нацбанку та військовослужбовцем. Останній заявив, що банкір ледь не збив його та погрожував зброєю, натомість сам посадовець ці слова заперечує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах та пресс-службу Нацполіції.

Як повідомили в Нацполі, конфлікт стався вчора близько 22:00 на одному з паркувальних майданчиків у столиці.

Водій автівки Lexus в нетверезому стані перегородив водію Audi дорогу, між чоловіками виник конфлікт.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах розповіли, що за кермом Lexus був керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш, а водій Audi - військовий (в мережі пишуть, що це білоруський доброволець Андрій Трацевський).

Повідомляється, Поляруш погрожував військовому нагородною зброєю (натомість сам банкір це заперечує). Військовий у відповідь на дії посадовця розпилив газовий балончик.

Неподалік від місця була поліція, тому учасників конфлікту розборонили.

На працівника Нацбанку склали адмін протокол по ст. 130 КУпАП (керування в стані сп’яніння). Він відмовився пройти тест на предмет алкогольного сп'яніння. Зброю, яка знаходилася у посадовця в машині, вилучили.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження стосовно військового за статтею 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження), а стосовно працівника НБУ за ст. 129 ККУ (погроза вбивством).