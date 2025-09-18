UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У мережі написали про "конфлікт між ГУР та Офісом президента": розвідка відреагувала

Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У мережі з'явилися чутки про те, що Головне управління розвідки конфліктує з Офісом президента. Така інформація - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України у Facebook.

У ГУР звернули увагу, що в анонімних Telegram-каналах з'явилося вкидання, яке має ознаки спланованої інформаційної кампанії з метою дискредитації українських спецслужб і дестабілізації ситуації всередині країни.

"Поширювана інформація про представників ГУР МО України та громадської організації "Тінь", а також про нібито конфлікт між ГУР МО України та Офісом президента України не відповідає дійсності", - додали в розвідці.

Там уточнили, що мета таких фейків - створити хибне враження внутрішньополітичної напруженості та нестабільності в Україні.

Фейк про "таємні вибори президента України"

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки спростувало російське вкидання про те, що в Альпах нібито провели таємні вибори президента України.

Служба зовнішньої розвідки РФ тоді вигадала, що США і Британія вирішили висунути українського посла в Британії Валерія Залужного на посаду президента.

У розвідці пояснили, що таким чином росіяни намагалися посіяти недовіру всередині керівництва України, посилити напругу в країні, а також переключити увагу українців на тему виборів.

Офіс президентаГУРФейки