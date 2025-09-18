RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В сети написали о "конфликте между ГУР и Офисом президента": разведка отреагировала

Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В сети появились слухи о том, что Главное управление разведки конфликтует с Офисом президента. Такая информация - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины в Facebook.

В ГУР обратили внимание, что в анонимных Telegram-каналах появился вброс, который имеет признаки спланированной информационной кампании с целью дискредитации украинских спецслужб и дестабилизации ситуации внутри страны. 

"Распространяемая информация о представителях ГУР МО Украины и общественной организации "Тень", а также о якобы конфликте между ГУР МО Украины и Офисом президента Украины не соответствует действительности", - добавили в разведке. 

Там уточнили, что цель таких фейков - создать ложное впечатление внутреннеполитической напряженности и нестабильности в Украине. 

Фейк о "тайных выборах президента Украины"

Напомним, ранее Главное управление разведки опровергло российский вброс о том, что в Альпах якобы провели тайные выборы президента Украины.

Служба внешней разведки РФ тогда выдумала, что США и Британия решили выдвинуть украинского посла в Британии Валерия Залужного на пост президента.

В разведке объяснили, что таким образом россияне пытались посеять недоверие внутри руководства Украины, усилить напряжение в стране, а также переключить внимание украинцев на тему выборов.

