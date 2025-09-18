У мережі написали про "конфлікт між ГУР та Офісом президента": розвідка відреагувала

У мережі з'явилися чутки про те, що Головне управління розвідки конфліктує з Офісом президента. Така інформація - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України у Facebook .

У ГУР звернули увагу, що в анонімних Telegram-каналах з'явилося вкидання, яке має ознаки спланованої інформаційної кампанії з метою дискредитації українських спецслужб і дестабілізації ситуації всередині країни.

"Поширювана інформація про представників ГУР МО України та громадської організації "Тінь", а також про нібито конфлікт між ГУР МО України та Офісом президента України не відповідає дійсності", - додали в розвідці.

Там уточнили, що мета таких фейків - створити хибне враження внутрішньополітичної напруженості та нестабільності в Україні.