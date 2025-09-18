В сети написали о "конфликте между ГУР и Офисом президента": разведка отреагировала

В сети появились слухи о том, что Главное управление разведки конфликтует с Офисом президента. Такая информация - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины в Facebook .

В ГУР обратили внимание, что в анонимных Telegram-каналах появился вброс, который имеет признаки спланированной информационной кампании с целью дискредитации украинских спецслужб и дестабилизации ситуации внутри страны.

"Распространяемая информация о представителях ГУР МО Украины и общественной организации "Тень", а также о якобы конфликте между ГУР МО Украины и Офисом президента Украины не соответствует действительности", - добавили в разведке.

Там уточнили, что цель таких фейков - создать ложное впечатление внутреннеполитической напряженности и нестабильности в Украине.