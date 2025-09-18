ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В сети написали о "конфликте между ГУР и Офисом президента": разведка отреагировала

Украина, Четверг 18 сентября 2025 17:28
UA EN RU
В сети написали о "конфликте между ГУР и Офисом президента": разведка отреагировала Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В сети появились слухи о том, что Главное управление разведки конфликтует с Офисом президента. Такая информация - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины в Facebook.

В ГУР обратили внимание, что в анонимных Telegram-каналах появился вброс, который имеет признаки спланированной информационной кампании с целью дискредитации украинских спецслужб и дестабилизации ситуации внутри страны.

"Распространяемая информация о представителях ГУР МО Украины и общественной организации "Тень", а также о якобы конфликте между ГУР МО Украины и Офисом президента Украины не соответствует действительности", - добавили в разведке.

Там уточнили, что цель таких фейков - создать ложное впечатление внутреннеполитической напряженности и нестабильности в Украине.

Фейк о "тайных выборах президента Украины"

Напомним, ранее Главное управление разведки опровергло российский вброс о том, что в Альпах якобы провели тайные выборы президента Украины.

Служба внешней разведки РФ тогда выдумала, что США и Британия решили выдвинуть украинского посла в Британии Валерия Залужного на пост президента.

В разведке объяснили, что таким образом россияне пытались посеять недоверие внутри руководства Украины, усилить напряжение в стране, а также переключить внимание украинцев на тему выборов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента ГУР Фейки
Новости
Дроны ударили по нефтехимическому комплексу "Газпрома" в Башкирии
Дроны ударили по нефтехимическому комплексу "Газпрома" в Башкирии
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной