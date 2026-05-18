UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У мережі написали про "активізацію" окупантів на Чернігівщині: у ДПСУ відреагували

16:15 18.05.2026 Пн
2 хв
Що зараз відбувається в Чернігівській області?
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: з'явилися чутки про активізацію РФ у Чернігівській області (Getty Images)

У Telegram-каналах з'явилися чутки про те, що російські солдати нібито активізувалися в Чернігівській області. Насправді ж це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Оперативний Інформ" та ексклюзивний коментар спікера Держприкордонслужби України Андрія Демченка.

Читайте також: Чи здатна Росія повторити наступ на Чернігівську область: відповідь глави ОВА

Чутки в мережі

"Оперативний інформ" написав, що російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) зі складу ФСБ нібито активізувалися на Чернігівському напрямку.

Фото: у мережі поширюють чутки про активізацію РФ на Чернігівщині (t.me/operinform)

Ворожі солдати "почали кошмарити" українські спостережні пункти, додали в ТГ-каналі.

Реакція Демченка

У коментарі РБК-Україна речник ДПСУ відреагував на такі чутки про Чернігівську область.

"У смугах оборони, де знаходяться підрозділи ДПСУ, активізації роботи ворожих ДРГ не спостерігається. Водночас, звичайно, ця загроза залишається і нікуди не зникає", - зазначив він.

РФ може знову втягнути Білорусь у війну

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія хоче, щоб Білорусь посилила свою участь у війні проти України. Москва вже контактувала з цього питання із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком.

За словами Зеленського, зараз росіяни розглядають кілька операцій з використанням білоруської території.

Одна з них передбачає атаку за Чернігівсько-Київським напрямком. Друга - атаку на одну з країн Північноатлантичного альянсу.

Як зазначив президент, на цьому тлі Україна зміцнить оборону на півночі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Чернігівська областьДПСУВійська РФВійна в Україні