В мережі лякають графіками відключення світла у Львівській області: в ОВА зробили заяву

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, що хоча опалювальний сезон в Україні вдалося пройти без відключень світла, вже у березні російські загарбники відновили удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

Вчора, 4 квітня, "Укренерго" запровадило відключення світла у шести областях через дефіцит потужностей після російських обстрілів, а також підвищення споживання ввечері через похолодання. Зокрема до переліку потрапили Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська та Сумська області.

Сьогодні в Харківській ОВА заявили, що у регіоні оновили графіки погодинних відключень світла від у період із 6 по 10 квітня.

Додамо, що 5 квітня в Міненерго запевнили, що відключення світла по всій Україні поки не будуть запроваджувати. Але енергетики не знають, чого очікувати від ворога і які можуть бути наслідки можливих атак РФ.

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