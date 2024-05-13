В мережі кажуть про "захід" росіян у Вовчанськ: роз'яснення від Spravdi

"Брехня: росіяни зайшли у Вовчанськ Харківської області, у місті тривають тяжкі бої. Такі повідомлення ширяться мережею", - йдеться в публікації Центру.

В Spravdi спростовують черговий фейк пропагандистів та наводять для пояснення ситуації у Вовчанську дані від місцевої міської військової адміністрації (МВА).

Так, у коментарі представникам преси очільник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі наголосив, що офіційно підтвердженої інформації про перебування російських загарбників у цьому населеному пункті немає.

За його словами, на північному рубежі міста чути автоматні постріли й вибухи.

Проте, звертає увагу керівник МВА, Вовчанськ розташований лише за 4 кілометри від кордону, тому "ця зона постійно обстрілюється, і там постійно йдуть бої".

Ситуація у Харківській області на тлі наступу РФ

Раніше повідомлялося, що з п'ятниці, 10 травня, ситуація в Харківській області значну ускладнилася через активізацію ворожих наступальних дій у регіоні, зокрема у прикордонних з РФ районах.

Так, російські загарбники цими днями значно посилили обстріли Вовчанська та інших населених пунктів області, що розташовані ближче до прикордоння, та намагаються просунутися углиб Харківщини. Сили оборони України стримують ворога, точаться бойові дії.

Раніше спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин 12 травня розповів, що росармія за добу використала понад 20 керованих авіаційних бомб для ударів по Вовчанську та сусідніх населених пунктах.

В ОВА заявили, що в Харківській області триває евакуація на тлі нового наступу росіян. Так, зокрема, з Вовчанського напрямку евакуювали 1,6 тисячі людей за день. Також начальник адміністрації Олег Синєгубов спростував російську ІПСО щодо відсутності керівництва області.

Більш детально про ворожий наступ у регіоні, та що задумала РФ та навіщо затіяла бої у Харківській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.