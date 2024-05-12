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З Вовчанського напрямку за день евакуювали понад півтори тисячі людей, - ОВА

Вовчанськ, Неділя 12 травня 2024 22:21
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З Вовчанського напрямку за день евакуювали понад півтори тисячі людей, - ОВА Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Харківській області триває евакуація на тлі нового наступу росіян. З Вовчанського напрямку евакуювали 1,6 тисячі людей за день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

"Сьогодні було з Вовчанського напрямку евакуйовано 1,6 тисяч людей. Продовжуємо цю роботу. За три доби евакуйовано вже 5,5 тисяч людей", - заявив Синєгубов.

За його словами, росіяни посилюють обстріл Вовчанська. Північний кордон Харківської області - зараз найважчий напрямок.

"Закликаємо мешканців і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється", - додав глава ОВА.

Загроза для Вовчанська

Зазначимо, що російські окупанти вже кілька днів здійснюють спроби прориву на півночі Харківської області. Низка населених пунктів знаходиться у "сірій зоні".

Зокрема, під загрозою місто Вовчанськ, яке знаходиться біля кордону з Росією.

Більш детально про ситуацію в регіоні - у матеріалі РБК-Україна.

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