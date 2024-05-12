З Вовчанського напрямку за день евакуювали понад півтори тисячі людей, - ОВА

В Харківській області триває евакуація на тлі нового наступу росіян. З Вовчанського напрямку евакуювали 1,6 тисячі людей за день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

"Сьогодні було з Вовчанського напрямку евакуйовано 1,6 тисяч людей. Продовжуємо цю роботу. За три доби евакуйовано вже 5,5 тисяч людей", - заявив Синєгубов.

За його словами, росіяни посилюють обстріл Вовчанська. Північний кордон Харківської області - зараз найважчий напрямок.

"Закликаємо мешканців і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється", - додав глава ОВА.