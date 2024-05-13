В сети говорят о "заходе" россиян в Волчанск: разъяснение от Spravdi

"Ложь: россияне зашли в Волчанск Харьковской области, в городе продолжаются тяжелые бои. Такие сообщения распространяются по сети", - говорится в публикации Центра.

В Spravdi опровергают очередной фейк пропагандистов и приводят для объяснения ситуации в Волчанске данные местной городской военной администрации (ГВА).

Так, в комментарии представителям прессы руководитель Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили подчеркнул, что официально подтвержденной информации о пребывании российских захватчиков в этом населенном пункте нет.

По его словам, на северном рубеже города слышны автоматные выстрелы и взрывы.

Однако, обращает внимание руководитель МВА, Волчанск расположен всего в 4 километрах от границы, поэтому "эта зона постоянно обстреливается, и там постоянно идут бои".

Ситуация в Харьковской области на фоне наступления РФ

Ранее сообщалось, что с пятницы, 10 мая, ситуация в Харьковской области значительно усложнилась из-за активизации вражеских наступательных действий в регионе, в частности в приграничных с РФ районах.

Так, российские захватчики в эти дни значительно усилили обстрелы Волчанска и других населенных пунктов области, которые расположены ближе к приграничным районам, и пытаются продвинуться вглубь Харьковской области. Силы обороны Украины сдерживают врага, ведутся боевые действия.

Ранее спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин 12 мая рассказал, что росармия за сутки использовала более 20 управляемых авиационных бомб для ударов по Волчанску и соседним населенным пунктам.

В ОВА заявили, что в Харьковской области идет эвакуация на фоне нового наступления россиян. Так, в частности, с Волчанского направления эвакуировали 1,6 тысячи человек за день. Также начальник администрации Олег Синегубов опроверг российскую ИПСО об отсутствии руководства области.

Более подробно о вражеском наступлении в регионе, и что задумала РФ и зачем затеяла бои в Харьковской области - читайте в материале РБК-Украина.