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Мережеві обмеження діють у п'яти областях й Києві, - Укренерго

Фото: мережеві обмеження діють у п'яти областях й Києві (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні працюють усі види електростанцій. Мережеві обмеження діють в п'яти областях й Києві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

"Все ще триває водопілля, тож активно працюють гідроелектростанції. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Відновлено роботу одного з енергоблоків електростанцій, що дещо збільшило доступний обсяг генеруючих потужностей в енергосистемі. Також триває незначний імпорт електроенергії", - пише пресслужба.

Мережеві обмеження зберігаються в:

  • Житомирській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Київській області;
  • Києві.

У разі зростання споживання у цих регіонах можливі обмеження споживання.

"В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились", - додає пресслужба.

Складною ситуація залишається вздовж лінії фронту. Вчора було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури Донецької та Херсонської областей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулий тиждень енергетики повернули світло майже 95 тисячам сімей у 77 населених пунктах.

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