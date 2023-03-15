Мережеві обмеження діють у п'яти областях й Києві, - Укренерго

В Україні працюють усі види електростанцій. Мережеві обмеження діють в п'яти областях й Києві.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".
"Все ще триває водопілля, тож активно працюють гідроелектростанції. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Відновлено роботу одного з енергоблоків електростанцій, що дещо збільшило доступний обсяг генеруючих потужностей в енергосистемі. Також триває незначний імпорт електроенергії", - пише пресслужба.
Мережеві обмеження зберігаються в:
У разі зростання споживання у цих регіонах можливі обмеження споживання.
"В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились", - додає пресслужба.
Складною ситуація залишається вздовж лінії фронту. Вчора було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури Донецької та Херсонської областей.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулий тиждень енергетики повернули світло майже 95 тисячам сімей у 77 населених пунктах.
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