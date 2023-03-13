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За минулий тиждень енергетики повернули світло у домівки майже 95 тисяч родин, - ДТЕК

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Понеділок 13 березня 2023 20:14
За минулий тиждень енергетики повернули світло у домівки майже 95 тисяч родин, - ДТЕК Фото: за минулий тиждень енергетики повернули світло у домівки майже 95 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За минулий тиждень з 6 по 12 березня енергетики повернули світло майже 95 тисячам сімей у 77 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Всього за тиждень з 6 по 12 березня фахівці операторів системи розподілу відновили роботу електромереж для 42 тисяч родин на Донеччині та майже 43 тисяч сімей Дніпропетровщини.

На минулому тижні також доводилось відновлювати пошкоджені обстрілами мережі на Одещині. Відновили об’єкти, що подають електроенергію 9 тисячам родин з Одеської області. Енергетики підкреслюють, що наразі в області відсутні ліміти споживання та мережеві обмеження. Тому нема потреби застосовувати відключення електроенергії.

"Енергетики продовжують тримати енергетичний фронт і повертати світло в областях, де відбуваються регулярні атаки ворога. З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року енергетики відновили електропостачання для вже 7,2 млн* клієнтів. В деякі будинки світло доводилось повертати вже десятки разів за рік, через постійні обстріли", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор "ДТЕК Мережі".

За його словами, енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження і беруться до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, в лютому енергетики ДТЕК повернули світло 263 тисячам сімей у 362 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

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