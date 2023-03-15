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Сетевые ограничения действуют в пяти областях и Киеве, - Укрэнерго

Фото: сетевые ограничения действуют в пяти областях и Киеве (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине работают все виды электростанций. Сетевые ограничения действуют в пяти областях и Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

"Все еще продолжается половодье, поэтому активно работают гидроэлектростанции. Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Возобновлена работа одного из энергоблоков электростанций, что несколько увеличило доступный объем генерирующих мощностей в энергосистеме. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии", - пишет пресс-служба.

Сетевые ограничения сохраняются в:

  • Житомирской области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Киевской области;
  • в Киеве.

При росте потребления в этих регионах возможны ограничения потребления.

"В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не приходились", - добавляет пресс-служба.

Сложная ситуация остается вдоль линии фронта. Вчера были повреждены объекты энергетической инфраструктуры Донецкой и Херсонской областей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошлую неделю энергетики вернули свет почти 95 тысячам семей в 77 населенных пунктах.

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