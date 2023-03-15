Сетевые ограничения действуют в пяти областях и Киеве, - Укрэнерго

"Все еще продолжается половодье, поэтому активно работают гидроэлектростанции. Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Возобновлена работа одного из энергоблоков электростанций, что несколько увеличило доступный объем генерирующих мощностей в энергосистеме. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии", - пишет пресс-служба.

Сетевые ограничения сохраняются в:

Житомирской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Киевской области;

в Киеве.

При росте потребления в этих регионах возможны ограничения потребления.

"В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не приходились", - добавляет пресс-служба.

Сложная ситуация остается вдоль линии фронта. Вчера были повреждены объекты энергетической инфраструктуры Донецкой и Херсонской областей.