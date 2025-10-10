UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Мережа "Чорноморка" запустила проєкт "Чисте море": що він передбачає

Фото: Чорноморка" запустила проєкт "Чисте море" (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мережа ресторанів "Чорноморка", що складається з понад 40 закладів в Україні, оголосила про старт екологічної кампанії "Чисте море".

Як повідомляє РБК-Україна, про це засновниця мережі Ольга Копилова розповіла бізнес-виданню Forbes.ua.

Проєкт передбачає широкий спектр заходів групи: від впровадження нової виробничої філософії ощадливості до ресурсів Чорного моря, його ревіталізацію, організації екологічних акцій, послідовного використання перероблених матеріалів у декорі до фінансової підтримки фондів чорноморських еко-ініціатив.

Слоганом кампанії обрали фразу "Робімо море чистішим". Її цільовими аудиторіями визначені гості ресторанів та їх працівники.

Крім того, мережа інвестуватиме в екологічну освіту власних співробітників. Це є частиною ширшої програми з навчання співробітників "Чорноморки".

"Ми не чекаємо, коли хтось прийде і врятує Чорне море, яке зазнала величезної шкоди через повномасштабне вторгнення. Оскільки ми в Chornomorka віримо, що ми не просто мережа ресторанів, а рух людей, які вірять, що бізнес може бути частиною великої зміни, мережа впровадила підхід, який сприятиме відновленню Чорного моря. Таким чином, ми робимо кожен ресторан ретранслятором нового підходу: працювати, очищувати море та робити світ досконалішим", - коментує Ольга Копилова.

Ініціатива мережі відповідатиме на виклик хімічного, військового та уламкового забруднення акваторії Чорного моря, щільність морського сміття у якому, за даними UNDP Ukraine, удвічі перевищує аналогічний показник у Середземному морі (близько 90,5 предметів/км² проти  ~50 предметів/км² відповідно).

 

Нагадаємо, що, включно з "Чорноморкою", Копилова та франчайзі побудувала мережу з близько пів сотні ресторанів у Молдові, Польщі, Румунії та Чехії.

За інформацією Forbes.ua, за І півріччя 2025 року виторг групи зріс на 29%. Копилова заявила про розвиток власної дистрибуції та створення профільної маркетинг-агенції.

