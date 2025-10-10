Мережа "Чорноморка" запустила проєкт "Чисте море": що він передбачає

Проєкт передбачає широкий спектр заходів групи: від впровадження нової виробничої філософії ощадливості до ресурсів Чорного моря, його ревіталізацію, організації екологічних акцій, послідовного використання перероблених матеріалів у декорі до фінансової підтримки фондів чорноморських еко-ініціатив.

Слоганом кампанії обрали фразу "Робімо море чистішим". Її цільовими аудиторіями визначені гості ресторанів та їх працівники.

Крім того, мережа інвестуватиме в екологічну освіту власних співробітників. Це є частиною ширшої програми з навчання співробітників "Чорноморки".

"Ми не чекаємо, коли хтось прийде і врятує Чорне море, яке зазнала величезної шкоди через повномасштабне вторгнення. Оскільки ми в Chornomorka віримо, що ми не просто мережа ресторанів, а рух людей, які вірять, що бізнес може бути частиною великої зміни, мережа впровадила підхід, який сприятиме відновленню Чорного моря. Таким чином, ми робимо кожен ресторан ретранслятором нового підходу: працювати, очищувати море та робити світ досконалішим", - коментує Ольга Копилова.

Ініціатива мережі відповідатиме на виклик хімічного, військового та уламкового забруднення акваторії Чорного моря, щільність морського сміття у якому, за даними UNDP Ukraine, удвічі перевищує аналогічний показник у Середземному морі (близько 90,5 предметів/км² проти ~50 предметів/км² відповідно).