Сеть "Черноморка" запустила проект "Чистое море": что он предусматривает

Проект предусматривает широкий спектр мероприятий группы: от внедрения новой производственной философии бережливости к ресурсам Черного моря, его ревитализации, организации экологических акций, последовательного использования переработанных материалов в декоре до финансовой поддержки фондов черноморских эко-инициатив.

Слоганом кампании выбрали фразу "Делаем море чище". Ее целевыми аудиториями определены гости ресторанов и их работники.

Кроме того, сеть будет инвестировать в экологическое образование собственных сотрудников. Это является частью более широкой программы по обучению сотрудников "Черноморки".

"Мы не ждем, когда кто-то придет и спасет Черное море, которое понесло огромный ущерб из-за полномасштабного вторжения. Поскольку мы в Chornomorka верим, что мы не просто сеть ресторанов, а движение людей, которые верят, что бизнес может быть частью большого изменения, сеть внедрила подход, который будет способствовать восстановлению Черного моря. Таким образом, мы делаем каждый ресторан ретранслятором нового подхода: работать, очищать море и делать мир совершеннее",- комментирует Ольга Копылова.

Инициатива сети будет отвечать на вызов химического, военного и обломочного загрязнения акватории Черного моря, плотность морского мусора в котором, по данным UNDP Ukraine, вдвое превышает аналогичный показатель в Средиземном море (около 90,5 предметов/км² против ~50 предметов/км² соответственно).