Мера Вишгорода Момота тимчасово відсторонили від посади

Фото: Олексій Момот, мер Вишгорода (facebook.com/momot.aleksey)
Автор: Іван Носальський

Святошинський райсуд Києва на місяць відсторонив від посади мера Вишгорода Олексія Момота. Його підозрюють у привласненні бюджетних коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Суд почав розгляд можливості відсторонення Момота від посади вчора, 15 жовтня. Прокурор наголошував, що якщо Момот продовжить виконувати обов'язки мера, він може впливати на свідків і знищити документи, що перебувають у розпорядженні Вишгородської міськради.

Сам міський голова спростував ці звинувачення і наголошував, що якщо він перестане бути мером, це "негативно відобразитися на діяльності громади".

"Я голова комісії з екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вона відповідає за ліквідацію надзвичайного стану. Він настає після ворожих обстрілів. На жаль, у Вишгороді десятки будинків постраждали. Я координую роботу всіх комунальників, усіх підприємств, залучених до ліквідації наслідків", - пояснював Момот.

Адвокат мера Іван Мінаков у коментарі "Суспільному" заявив, що сторона захисту підготує апеляційну скаргу.

 

Підозра Момоту

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці повідомили про підозру міському голові Вишгорода Олексію Момоту у привласненні бюджетних коштів та зловживанні службовим становищем.

За даними слідства, йдеться про закупівлю двох екскаваторів і ремонт відстійника дощової каналізації, на що з міського бюджету було виділено понад 50 мільйонів гривень. Закупівлі проводилися без відкритих торгів - їх штучно розділяли на частини та укладали прямі договори з наближеними компаніями.

Слідство встановило, що вартість екскаваторів було завищено на понад 800 тисяч гривень, а загальні збитки від цих дій становили близько 1,6 мільйона.

Крім того, підрядники, за версією поліції, завищували обсяги виконаних ремонтних робіт, що принесло ще близько 5 мільйонів гривень збитків.

Момоту повідомили про підозру за статтями 191 і 366 КК України, що передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

