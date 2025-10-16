Мера Вишгорода Момота тимчасово відсторонили від посади

Суд почав розгляд можливості відсторонення Момота від посади вчора, 15 жовтня. Прокурор наголошував, що якщо Момот продовжить виконувати обов'язки мера, він може впливати на свідків і знищити документи, що перебувають у розпорядженні Вишгородської міськради.

Сам міський голова спростував ці звинувачення і наголошував, що якщо він перестане бути мером, це "негативно відобразитися на діяльності громади".

"Я голова комісії з екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вона відповідає за ліквідацію надзвичайного стану. Він настає після ворожих обстрілів. На жаль, у Вишгороді десятки будинків постраждали. Я координую роботу всіх комунальників, усіх підприємств, залучених до ліквідації наслідків", - пояснював Момот.

Адвокат мера Іван Мінаков у коментарі "Суспільному" заявив, що сторона захисту підготує апеляційну скаргу.