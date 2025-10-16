RU

Война в Украине

Мэра Вышгорода Момота временно отстранили от должности

Фото: Алексей Момот, мэр Вышгорода (facebook.com/momot.aleksey)
Автор: Иван Носальский

Святошинский райсуд Киева на месяц отстранил от должности мэра Вышгорода Алексея Момота. Его подозревают в присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Суд начал рассмотрение возможности отстранения Момота от должности вчера, 15 октября. Прокурор отмечал, что если Момот продолжит исполнять обязанности мэра, он может влиять на свидетелей и уничтожить документы, которые находятся в распоряжении Вышгородского горсовета.

Сам городской глава опроверг эти обвинения и отмечал, что если он перестанет быть мэром, это "негативно отразиться на деятельности общины". 

"Я глава комиссии по экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Она отвечает за ликвидацию чрезвычайного положения. Он наступает после вражеских обстрелов. К сожалению, в Вышгороде десятки домов пострадали. Я координирую работу всех коммунальщиков, всех предприятий, привлеченных к ликвидации последствий", - объяснял Момот. 

Адвокат мэра Иван Минаков в комментарии "Суспільному" заявил, что сторона защиты подготовит апелляционную жалобу. 

Подозрение Момоту

Напомним, на прошлой неделе правоохранители сообщили о подозрении мэру Вышгорода Алексею Момоту в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, речь идет о закупке двух экскаваторов и ремонте отстойника дождевой канализации, на что из городского бюджета было выделено более 50 миллионов гривен. Закупки проводились без открытых торгов - их искусственно разделяли на части и заключали прямые договоры с приближенными компаниями.

Следствие установило, что стоимость экскаваторов была завышена на более чем 800 тысяч гривен, а общие убытки от этих действий составили около 1,6 миллиона.

Кроме того, подрядчики, по версии полиции, завышали объемы выполненных ремонтных работ, что принесло еще около 5 миллионов гривен ущерба.

Момоту сообщили о подозрении по статьям 191 и 366 УК Украины, предусматривающим до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

