Запобіжний захід Порошенку. Суддя пішов до нарадчої кімнати
Суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати, щоб обрати запобіжний захід нардепу та колишньому президенту Петру Порошенку. Як відомо, нардеп Порошенко став фігурантом справи про постачання вугілля з окупованого Донбасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.
Суддя вислухав сторону захисту, прокурорів, а також самого Порошенка, після чого оголосив, що йде до нарадчої кімнати. Після повернення він оголосить рішення щодо запобіжного заходу колишньому президенту.
Як відомо, сторона обвинувачення просить суд арештувати Порошенка з альтернативою застави у розмірі одного мільярда гривень. Адвокати підозрюваного ж наполягали на запобіжному заході у вигляді особистого зобов'язання.
Порошенка підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму. Справа стосується організації поставок вугілля з окупованих територій Донбасу замість закупівлі енергоресурсу з Південної Африки. Слідство стверджує, що шляхом постачання вугілля з ОРДЛО проросійські терористи були профінансовані на щонайменше 200 млн гривень.
Нагадаємо, разом з Порошенком у справі фігурують нардеп Віктор Медведчук та колишній міністр енергетики Володимир Демчишин. Медведчук перебуває під домашнім арештом, а Демчишина оголосили у розшук.
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