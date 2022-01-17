Запобіжний захід Порошенку. Суддя пішов до нарадчої кімнати

Суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати, щоб обрати запобіжний захід нардепу та колишньому президенту Петру Порошенку . Як відомо, нардеп Порошенко став фігурантом справи про постачання вугілля з окупованого Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Суддя вислухав сторону захисту, прокурорів, а також самого Порошенка, після чого оголосив, що йде до нарадчої кімнати. Після повернення він оголосить рішення щодо запобіжного заходу колишньому президенту.

Як відомо, сторона обвинувачення просить суд арештувати Порошенка з альтернативою застави у розмірі одного мільярда гривень. Адвокати підозрюваного ж наполягали на запобіжному заході у вигляді особистого зобов'язання.

Порошенка підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму. Справа стосується організації поставок вугілля з окупованих територій Донбасу замість закупівлі енергоресурсу з Південної Африки. Слідство стверджує, що шляхом постачання вугілля з ОРДЛО проросійські терористи були профінансовані на щонайменше 200 млн гривень.