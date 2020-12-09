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У мэра Одессы подтвердили коронавирус

Одесса, Среда 09 декабря 2020 21:37
У мэра Одессы подтвердили коронавирус
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Городской голова Одессы Геннадий Труханов заболел коронавирусом. После диагностирования заболевания мэр города пошел на самоизоляцию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Труханова, после подтверждения заболевания COVID-19 он чувствует себя неплохо.

"Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем иду на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата. В любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб", - заявил он.

Напомним, вчера коронавирус подтвердили у премьер-министра Молдовы Иона Кику. Результат теста, который главе правительства сделали после появления симптомов заболевания, оказался положительным.

Также РБК-Украина писало, что на днях коронавирусом заболел мэр Львова Андрей Садовой. Глава города пошел на самоизоляцию и будет работать онлайн.

Кроме того, в конце ноября глава парламента Дмитрий Разумков сдал отрицательный тест на COVID-19 после нескольких недель лечения.

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Новости Украины Общество ОдессаГеннадий ТрухановКоронавирус

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