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У мера Одеси підтвердили коронавірус

Одеса, Середа 09 грудня 2020 21:37
У мера Одеси підтвердили коронавірус
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міський голова Одеси Геннадій Труханов захворів на коронавірус. Після діагностування захворювання мер міста пішов на самоізоляцію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Труханова, після підтвердження захворювання на COVID-19 він почувається непогано.

"Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання та отримання негативного результату. У будь-якому випадку залишаюся на зв'язку і буду в телефонному режимі регулювати роботу міських служб", - заявив він.

Нагадаємо, вчора коронавірус підтвердили у прем'єр-міністра Молдови Іона Кіку. Результат тесту, який главі уряду зробили після появи симптомів захворювання, виявився позитивним.

Також РБК-Україна писало, що днями на коронавірус захворів мер Львова Андрій Садовий. Очільник міста пішов на самоізоляцію та буде працювати онлайн.

Крім того, в кінці листопада глава парламенту Дмитро Разумков здав негативний тест на COVID-19 після декількох тижнів лікування.

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Новини України Суспільство ОдесаГенадій ТрухановКоронавірус

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