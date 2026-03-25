Мера Луцька достроково відправили у відставку

Повідомляється, що Поліщук сам написав заяву про відставку та заперечив, що це пов’язано з обшуками НАБУ. Він зазначив, що не хоче деталізувати причини свого рішення.

"Ця відставка не пов’язана ні з НАБУ, ні з аудитом, ніхто не вилучав у мене телефон і мені невідомо про будь-які провадження щодо мене. Обставини, які спонукали мене, деталізувати не вважаю за необхідне", - цитує Поліщука видання.

Також депутати Луцької міської ради підтримали рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Луцької міської ради Юрія Безпятка.

Поліщук очолював Луцьку міськраду з листопада 2020 р. До того з 2017 року він був секретарем Луцької міської ради, виконувачем повноважень міського голови, а потім - радником Луцького міського голови.