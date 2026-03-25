Мэра Луцка досрочно отправили в отставку

Сообщается, что Полищук сам написал заявление об отставке и отрицает, что это связано с обысками НАБУ. Он отметил, что не хочет детализировать причины своего решения.

"Эта отставка не связана ни с НАБУ, ни с аудитом, никто не изымал у меня телефон и мне неизвестно о каких-либо производствах в отношении меня. Обстоятельства, которые побудили меня, детализировать не считаю необходимым", - цитирует Полищука издание.

Также депутаты Луцкого городского совета поддержали решение о досрочном прекращении полномочий секретаря Луцкого городского совета Юрия Безпятка.

Полищук возглавлял Луцкий горсовет с ноября 2020 г. До того с 2017 года он был секретарем Луцкого городского совета, исполняющим полномочия городского головы, а затем - советником Луцкого городского головы.