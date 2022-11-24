Мера Харкова оштрафували за використання російської мови: подробиці

"Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Харківським міським головою Ігорем Тереховим", - йдеться у повідомленні.

Як зазначено у постанові, Терехов у зверненнях до мешканців міста Харкова в ефірі телемарафону "Єдині новини" застосовував недержавну мову, чим порушив закон. За це передбачено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень.

Також Омбудсмен виніс попередження офіційним інтернет-представництвам Харківського міського голови у соціальних мережах. Сторінки Терехова у Facebook та Telegram мають бути виконані державною мовою.

"У 2021 році Уповноважений із захисту державної мови здійснив низку заходів державного контролю за застосуванням державної мови Харківською міською радою, під час яких були встановлені факти використання депутатами Харківської міської ради, в тому числі Ігорем Тереховим, недержавної мови при здійсненні своїх повноважень", - зазначив Кремінь.