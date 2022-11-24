RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мэра Харькова оштрафовали за использование русского языка: подробности

Фото: Харьковский городской голова Игорь Терехов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Харьковского мэра Игоря Терехова оштрафовали на 3400 гривен за использование негосударственного языка во время обращений к гражданам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

"Тарас Кремень вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Харьковским городским головой Игорем Тереховым", - говорится в сообщении.

Как отмечается в постановлении, Терехов в обращениях к жителям города Харькова в эфире телемарафона "Единые новости" применял негосударственный язык, чем нарушил закон. За это предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен.

Также Омбудсмен вынес предупреждение официальным интернет-представительствам Харьковского городского головы в социальных сетях. Страницы Терехова в Facebook и Telegram должны быть исполнены на государственном языке.

"В 2021 году Уполномоченный по защите государственного языка предпринял ряд мер государственного контроля за применением государственного языка Харьковским городским советом, в ходе которых были установлены факты использования депутатами Харьковского городского совета, в том числе Игорем Тереховым, негосударственного языка при осуществлении своих полномочий", - отметил Кремень.

Напомним, что в Украине нет прямого запрета на изучение русского языка в школах, поэтому его продолжат преподавать.

В июне русский язык запретили в школах Николаева, в том числе факультативное изучение в учреждениях коммунальной собственности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков