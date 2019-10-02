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В Умани за время пребывания хасидов открыто 15 уголовных производств

Новости » Общество    02.10.2019 - 11:59
В Умани за время пребывания хасидов открыто 15 уголовных производств
Фото: хасиды в Умани (ch.npu.gov.ua)

Полицией зафиксировано 72 сообщения о возможных правонарушениях

В Умани (Черкасская область) за время празднования паломниками-хасидами иудейского Нового года Рош ха-Шана полицией зафиксировано 72 сообщения о возможных правонарушениях, зарегистрировано 15 уголовных производств. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что правоохранители зафиксировали незаконное обращение с оружием, незаконное хранение наркотических средств, кражи и грабежи. При этом, как сообщали в полиции, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в Умани не происходило.

Как отметили полицейские, по состоянию на 10 часов утра из Умани выехало более 8 тыс. паломников. Полиция обеспечивает безопасность дорожного движения.

"Публичный порядок и безопасность граждан во время массовых мероприятий в Умани обеспечивают более 550 полицейских из 12 областей Украины", - добавили в пресс-службе.

Фото: хасиды в Умани (ch.npu.gov.ua)

Напомним, с начала прибытия паломников (с 6 сентября) пограничники оформили на въезд в Украину более 30,1 тыс. паломников. Массово паломники начали прибывать с 25 сентября.

В этом году ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й иудейский Новый год, который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября. Массовое выбытия ожидается со 2 по 4 октября.

Также РБК-Украина сообщало, что в Черкасской области в Умани спасатели ликвидировали пожар в доме, в котором снимали квартиру хасиды.

В Украину прибыли более 30 тыс. паломников-хасидов  В Умани вспыхнул дом, который снимали хасиды
Новости Украины хасидыРош-Ха-ШанаУмань
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