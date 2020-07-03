Мер Умані проти приїзду хасидів в цьому році

В Умані побоюються спалаху коронавіруса після приїзду паломників
Міський голова Умані Олександр Цебрий виступив проти приїзду паломників на святкування іудейського свята Рош ха-Шана в 2020 році. Він побоюється зростання захворюваності коронавірусом.
Про це Цебрий заявив у відеозверненні у Facebook.
Мер Умані висловив сумнів, що всі паломники будуть дотримуватися карантинних обмежень та вимог.
"Я сумніваюся, що паломники, які виявили бажання відвідати наше місто, будуть мати довідки про відсутність Covid-19. Я не впевнений, що вони пройдуть обсервацію 14 днів і будуть дотримуватися всі вимоги адаптивного карантину", - сказав Цебрий.
Він зазначив, що за прогнозами уряду друга хвиля коронавіруса може припасти на період святкування Рош ха-Шана.
"Тому я проти відвідин прочанами нашого міста в цьому році. Уманчани, але я хочу почути вас... Я хочу вашої активності, хочу почути вашу думку", - повідомив Цебрий.
За станом на 3 липня у Черкаській області виявлено 653 захворювань коронавірусом, з них у самій Умані - 17.
Зазначимо, єврейське свято Нового року Рош Ха-Шана в цьому році святкуватиметься у період з 18 по 20 вересня.
Нагадаємо, у минулому році в Умань прибуло понад 30 тисяч паломників на святкування єврейського Нового року.
Також РБК-Україна писало, що за час перебування хасидів в Умані в 2019 році було відкрито 15 кримінальних справ.
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Автор: Игорь Литвиненко