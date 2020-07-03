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Мер Умані проти приїзду хасидів в цьому році

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 18:07
Мер Умані проти приїзду хасидів в цьому році
Фото: хасиди (Уніан)

В Умані побоюються спалаху коронавіруса після приїзду паломників

Міський голова Умані Олександр Цебрий виступив проти приїзду паломників на святкування іудейського свята Рош ха-Шана в 2020 році. Він побоюється зростання захворюваності коронавірусом.

Про це Цебрий заявив у відеозверненні у Facebook.

Мер Умані висловив сумнів, що всі паломники будуть дотримуватися карантинних обмежень та вимог.

"Я сумніваюся, що паломники, які виявили бажання відвідати наше місто, будуть мати довідки про відсутність Covid-19. Я не впевнений, що вони пройдуть обсервацію 14 днів і будуть дотримуватися всі вимоги адаптивного карантину", - сказав Цебрий.

Він зазначив, що за прогнозами уряду друга хвиля коронавіруса може припасти на період святкування Рош ха-Шана.

"Тому я проти відвідин прочанами нашого міста в цьому році. Уманчани, але я хочу почути вас... Я хочу вашої активності, хочу почути вашу думку", - повідомив Цебрий.

За станом на 3 липня у Черкаській області виявлено 653 захворювань коронавірусом, з них у самій Умані - 17.

Зазначимо, єврейське свято Нового року Рош Ха-Шана в цьому році святкуватиметься у період з 18 по 20 вересня.

Нагадаємо, у минулому році в Умань прибуло понад 30 тисяч паломників на святкування єврейського Нового року.

Також РБК-Україна писало, що за час перебування хасидів в Умані в 2019 році було відкрито 15 кримінальних справ.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України УманьРош-Ха-ШанаКоронавірус
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