Мэр Умани просит обустроить КПП для контроля въезда в город

Мэр Умани Александр Цебрий призывает власти позволить обустроить контрольно-пропускные пункты для контроля въезда в город. Он также считает необходимым тестировать на COVID-19 тех хасидов, которые уже прибыли в Умань до введения запрета иностранцам на въезд в Украину.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что в начале вспышки коронавируса КПП действовали, однако сейчас Умань вместе со всей Черкасской области находится в "зеленой" зоне карантина, а потому местные власти не имеют полномочий создать их снова.

"Мы обратились к центральной власти, депутаты подписали соответствующее обращение с тем, чтобы нам вернули такую ​​возможность. Я вообще выступал за то, чтобы органам местного самоуправления была предоставлена ​​такая возможность - усиливать или ослаблять карантинные меры", - сказал градоначальник.

По его мнению, только власть на местах может быстро ориентироваться, что нужно тому или иному городу.

Цебрий считает, что правильным и логичным будет протестировать на COVID-19 тех паломников-хасидов, которые уже прибыли в Умань.

"Но это должна делать соответствующая комиссия: там должны быть представители полиции, врачи, работники муниципалитета. Только они имеют право проводить соответствующие проверки. Я бы не хотел, чтобы люди, возможно, провокаторы, брали этот вопрос под свой контроль", - сказал мэр города.

Кроме того, он раскритиковал противостояние предыдущего вечера между группами местных жителей и паломников.

"Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы ситуация такая не повторилась. Она не добавит авторитета ни жителями Умани, ни гостям нашего города", - отметил Цебрий.

Напомним, полиция открыла уголовное дело по факту конфликта между местными жителями и хасидами в Умани по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса - нарушение равноправия граждан.

Как писало РБК-Украина, в Умани в ночь на 28 августа местные жители вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, они просили полицейских прогнать хасидов.

Подчеркнем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно.

Празднование должно состояться с 18 по 20 сентября.