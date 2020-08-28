Мер Умані просить влаштувати КПП для контролю в’їзду в місто

Мер Умані Олександр Цебрій закликає владу дозволити влаштувати контрольно-пропускні пункти для контролю в’їзду в місто. Він також вважає необхідним тестувати на COVID-19 тих хасидів, які вже прибули до Умані до запровадження заборони іноземцям на в’їзд до України.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що на початку спалаху коронавірусу КПП діяли, однак зараз Умань разом зі всією Черкаською областю перебуває у "зеленій" зоні карантинних обмежень, а тому місцева влада не має повноважень створити їх знову.

"Ми звернулися до центральної влади, депутати підписали відповідне звернення з тим, щоб нам повернули таку можливість. Я взагалі виступав за те, щоб органам місцевого самоврядування було надано таку можливість - посилювати або послаблювати карантинні заходи", - сказав градоначальник.

На його думку, лише влада на місцях може швидко орієнтуватися, що потрібно тому чи іншому місту.

Цебрій вважає, що правильним і логічним буде протестувати на COVID-19 тих паломників-хасидів, які вже прибули до Умані.

"Але це повинна робити відповідна комісія: там повинні бути представники поліції, лікарі, працівники муніципалітету. Тільки вони мають право проводити відповідні перевірки. Я б не хотів би, щоб люди, можливо, провокатори, брали це питання під власний контроль", - сказав мер міста.

Крім того, він розкритикував протистояння попереднього вечора між групами місцевих мешканців і паломників.

"Я зроблю все можливе і неможливе, щоб ситуація така не повторилася. Вона не додасть авторитету ні уманчанам, ні гостям нашого міста", - зазначив Цебрій.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальну справу за фактом конфлікту між місцевими жителями і хасидами в Умані за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу - порушення рівноправності громадян.

Як писало РБК-Україна, в Умані в ніч на 28 серпня місцеві жителі викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, вони просили поліцейських прогнати хасидів.

Підкреслимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що святкування свята Рош га-Шана в Умані в цьому році неможливе.

Святкування повинне відбутися з 18 по 20 вересня.