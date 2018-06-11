Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Мэр Смелы пострадал в ДТП

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 13:52
Фото: Алексей Цыбко (facebook.com mihajlo.sevcuk)
Фото: Алексей Цыбко (facebook.com mihajlo.sevcuk)

Его госпитализировали со сломанными ребрами

Мэр Смелы (Черкасская обл.) Алексей Цыбко попал в ДТП в Кагарлыкском районе Киевской области. Об этом он сообщил в комментарии "Про все".

По его словам, он совершал маневр, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался по встречной полосе со значительной скоростью, и вылетел с трассы.

"Меня госпитализировали в больницу в Мироновке. У меня сломаны ребра. Пострадавших в результате аварии больше нет. Чтобы избежать столкновения, я взял резко влево и фактически положил автомобиль на бок. Сейчас я уже дома, нахожусь на больничном. В медучреждении прошел все обследования, полиция взяла все анализы", - рассказал Алексей Цыбко.

Автомобиль городского головы Mitsubishi Pajero Sport в результате ДТП получил значительные повреждения. По словам мэра, его невозможно починить.

Напомним, 7 июня депутаты Южноукраинского городского совета Николаевской области в ходе внеплановой сессии проголосовали за отставку мэра города Виктора Пароконного.

По факту смертельного ДТП в Изюме начато уголовное производство В Днепре автомобиль протаранил киоск, пострадали трое человек
Теги публикации: ДТП, мэр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь