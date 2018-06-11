Мэр Смелы пострадал в ДТП

Его госпитализировали со сломанными ребрами

Мэр Смелы (Черкасская обл.) Алексей Цыбко попал в ДТП в Кагарлыкском районе Киевской области. Об этом он сообщил в комментарии "Про все".

По его словам, он совершал маневр, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался по встречной полосе со значительной скоростью, и вылетел с трассы.

"Меня госпитализировали в больницу в Мироновке. У меня сломаны ребра. Пострадавших в результате аварии больше нет. Чтобы избежать столкновения, я взял резко влево и фактически положил автомобиль на бок. Сейчас я уже дома, нахожусь на больничном. В медучреждении прошел все обследования, полиция взяла все анализы", - рассказал Алексей Цыбко.

Автомобиль городского головы Mitsubishi Pajero Sport в результате ДТП получил значительные повреждения. По словам мэра, его невозможно починить.

Напомним, 7 июня депутаты Южноукраинского городского совета Николаевской области в ходе внеплановой сессии проголосовали за отставку мэра города Виктора Пароконного.