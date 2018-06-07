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Мэр Южноукраинска Пароконный ушел в отставку

НовостиПолитика    07.06.2018 - 18:12
Фото: Виктора Пароконный (barometr.info)
Фото: Виктора Пароконный (barometr.info)

Депутаты Южноукраинского городского совета проголосовали за отставку Пароконного

Депутаты Южноукраинского городского совета Николаевской области в ходе сегодняшней внеплановой сессии проголосовали за отставку мэра города Виктора Пароконного. Об этом сообщают "Новости-Н".

В протоколе счетной комиссии отмечается, что за досрочное прекращение полномочий Пароконного отдали голоса 25 депутатов из 26, принявших участие в голосовании, один - против. Еще 9 депутатов, которые взяли бюллетени, участие в голосовании не принимали.

Согласно информации издания, вопрос о досрочном прекращении полномочий Пароконного обсуждался на протяжении месяца.

Добавим, что в конце апреля 2018 года в Южноукраинске горожане начали сбор подписей за отставку мэра и роспуск исполкома из-за повышения тарифов. После этого, 2 мая, 20 депутатов горсовета Южноукраинска подписались под обращением с требованием отставки мэра Пароконного.

Напомним, ранее Пароконный заявил, что попытки депутатов горсовета отправить его в отставку являются "покупным" проектом и сопровождаются угрозами.

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Теги публикации: Николаевская область, мэр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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