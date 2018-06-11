Мер Сміли постраждав у ДТП

Його госпіталізували зі зламаними ребрами

Мер Сміли (Черкаська обл.) Олексій Цибко потрапив у ДТП у Кагарлицькому районі Київської області. Про це він повідомив у коментарі "Про все".

За його словами, він здійснював маневр, щоб уникнути зіткнення з автомобілем, який рухався по зустрічній смузі зі значною швидкістю, і вилетів з траси.

"Мене було госпіталізовано до лікарні в Миронівці. В мене зламані ребра. Постраждалих внаслідок аварії більше немає. Щоб уникнути зіткнення, я взяв різко вліво і фактично поклав автомобіль на бік. Наразі я вже вдома, перебуваю на лікарняному. У медзакладі пройшов всі обстеження, поліція взяла всі аналізи", - розповів Олексій Цибко.

Автомобіль міського голови Mitsubishi Pajero Sport внаслідок ДТП отримав значні пошкодження. За словами мера, його неможливо полагодити.

Нагадаємо, 7 червня депутати Южноукраїнської міської ради Миколаївської області в ході позапланової сесії проголосували за відставку мера міста Віктора Пароконного.