Мэр Славянска выступил за введение военно-гражданской администрации

Об этом он рассказал в видеообращении.

Лях просит ввести военно-гражданскую администрацию в Славянску, чтобы на фоне этого прекратить полномочия действующей горсовета и назначить внеочередные выборы. После этого, по планам мэра, город может вернуться к предыдущему устройству.

Мэр Славянска обвинил депутатов в систематическом несоблюдении украинского законодательства.

"Я принял решение обратиться к избирателям с инициативой досрочного прекращения полномочий Славянского городского совета, как такового, что не решает вопросов отнесенных к его компетенции", - сказал Лях.