Мэр Славянска выступил за введение военно-гражданской администрации

Мэр Славянска Вадим Лях просит ввести на территории города военно-гражданскую администрацию. Соответствующее обращение он направил главе Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павлу Кириленко.
Об этом он рассказал в видеообращении.
Лях просит ввести военно-гражданскую администрацию в Славянску, чтобы на фоне этого прекратить полномочия действующей горсовета и назначить внеочередные выборы. После этого, по планам мэра, город может вернуться к предыдущему устройству.
Мэр Славянска обвинил депутатов в систематическом несоблюдении украинского законодательства.
"Я принял решение обратиться к избирателям с инициативой досрочного прекращения полномочий Славянского городского совета, как такового, что не решает вопросов отнесенных к его компетенции", - сказал Лях.
Ранее военно-гражданскую администрацию образовали в Северодонецке Луганской области.
РБК-Украина писало создание военно-гражданской администрации (ВЦА) в городе Лисичанск Луганской области.