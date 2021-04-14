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Мер Слов’янська виступив за введення військово-цивільної адміністрації

Автор: РБК-Україна

Міський голова Слов'янська Вадим Лях просить ввести на території міста військово-цивільну адміністрацію. Відповідне звернення він направив голові Донецької військово-цивільної обладміністрації Павлу Кириленку.

Про це він розповів у відеозверненні.

Лях просить ввести військово-цивільну адміністрацію в Слов'янську, щоб на фоні цього припинити повноваження діючої міськради та призначити позачергові вибори. Після цього, за планами мера, місто може повернутися до попереднього устрою.

Мер Слов'янська звинуватив депутатів у систематичному недотриманні українського законодавства.

"Я прийняв рішення звернутися до виборців з ініціативою дострокового припинення повноважень Слов’янської міської ради, як такої, що не вирішує питань віднесених до її компетенції", - сказав Лях.

Раніше військово-цивільну адміністрацію утворили у Сєвєродонецьку Луганської області.

РБК-Україна писало про створення військово-цивільної адміністрації (ВЦА) в місті Лисичанськ Луганської області.

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