Мер Ромнів отримав підозру за те, що побив секретаря міськради

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Сумської області.

Виконувач обов’язків керівника Сумської обласної прокуратури Олександр Коршун сьогодні повідомив про підозру очільнику однієї з територіальних громад Сумської області за фактом вчинення насильства щодо службової особи.

За даними правоохоронців, 22 грудня минулого року на робочому місці під час суперечки, пов’язаної зі службовою діяльністю, очільник громади декілька разів ударив секретаря ради.

Відповідно до висновку експертизи потерпілому спричинені легкі тілесні ушкодження після яких він пішов на лікарняний.