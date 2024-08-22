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Мер Ромнів отримав підозру за те, що побив секретаря міськради

Ромни, Четвер 22 серпня 2024 18:17
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Мер Ромнів отримав підозру за те, що побив секретаря міськради Фото: голова Роменської міської ради Олег Стогній (vk.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Голова Роменської міської ради Олег Стогній побив секретаря міськради, депутата В’ячеслава Губаря. Правоохоронці оголосили йому підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Сумської області.

Виконувач обов’язків керівника Сумської обласної прокуратури Олександр Коршун сьогодні повідомив про підозру очільнику однієї з територіальних громад Сумської області за фактом вчинення насильства щодо службової особи.

За даними правоохоронців, 22 грудня минулого року на робочому місці під час суперечки, пов’язаної зі службовою діяльністю, очільник громади декілька разів ударив секретаря ради.

Мер Ромнів отримав підозру за те, що побив секретаря міськради

Відповідно до висновку експертизи потерпілому спричинені легкі тілесні ушкодження після яких він пішов на лікарняний.

Нагадаємо, що це не перша сутичка за участі мера Ромнів.

Ми повідомляли що на початку року мер міста Ромни Олег Стогній побився з начальником РВА Денисом Ващенком. Тоді чиновники посварились через вазони для квітів.

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Сумська область Прокуратура
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