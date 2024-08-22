Мэр Ромнов получил подозрение за то, что избил секретаря горсовета
Председатель Роменского городского совета Олег Стогний избил секретаря горсовета, депутата Вячеслава Губаря. Правоохранители объявили ему подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Сумской области.
Исполняющий обязанности руководителя Сумской областной прокуратуры Александр Коршун сегодня сообщил о подозрении главе одной из территориальных громад Сумской области по факту совершения насилия в отношении должностного лица.
По данным правоохранителей, 22 декабря прошлого года на рабочем месте во время спора, связанного со служебной деятельностью, глава громады несколько раз ударил секретаря совета.
Согласно заключению экспертизы пострадавшему причинены легкие телесные повреждения после которых он ушел на больничный.
Напомним, что это не первая стычка с участием мэра Ромнов.
Мы сообщали, что в начале года мэр города Ромны Олег Стогний подрался с начальником РВА Денисом Ващенко. Тогда чиновники поссорились из-за цветочных вазонов.
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