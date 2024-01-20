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В Сумській області мер міста і начальник РВА влаштували бійку

Сумська область, Субота 20 січня 2024 21:47
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В Сумській області мер міста і начальник РВА влаштували бійку Фото: міський голова Ромнів Олег Стогній (facebook.com/olehstogniy)
Автор: Каріна Левицька

В Сумській області мер міста Ромни Олег Стогній і начальник РВА Денис Ващенко влаштували бійку. Чиновники посварились через вазони для квітів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову, начальника РВА та працівницю виконкому Любов Солонинко.

За версією Ващенка, у суботу зранку на Алеї Слави загиблих героїв батьки полеглих військових намагалися встановити вазони для квітів. Але на місце прийшов мер Ромнів Олег Стогній і "бурно почав перешкоджати їхній роботі", а також ображати та штовхати батьків загиблих героїв.

Стогній нібито говорив, що "це його земля, він тут мер і він буде вирішувати, що тут можна робити, а що не можна".

"Коли встановлювали цю алею, не було вазонів для квітів біля стел. Тому тимчасово взяли вазони у людей, які продають квіти. За майже рік люди неодноразово зверталися до міської влади з проханням встановити ці вазони, на що був повний ігнор. Тому люди взяли ініціативу у свої руки, вони виготовили за свої кошти підставки для вазонів, приїхали і почали встановлювати ці вазони. Але мер вирішив, що він головний і він буде вказувати, що кому робити", - заявив начальник РВА.

Він заявив, що на місці події сталась сутичка, під час якої мер Ромнів нібито штовхнув одну з матерів загиблих, після чого вона впала.

"Я відразу вступився за батьків. Зараз з боку мера на мою адресу написана заява, що я нібито побив пана Стогнія, наніс йому тілесні ушкодження. Але на те є Бог суддя… Зараз робота продовжується, але присутні працівники поліції, які все це фіксують, тому що мер зробив заяву і на батьків", - заявив Ващенко.

Позиція Стогнія

Своєю чергою, Стогній заявив, що Ващенко побив працівницю виконкому та наніс тілесні ушкодження самому меру.

За його версією, о 10:00 біля Алеї Слави розпочалися "невідомі будівельні роботи" та масове скупчення людей. Він вийшов "поцікавитися, що саме копають біля дошки загиблих воїнів", адже ніхто ніяких дозволів на проведення земельних робіт не отримував.

"Як виявилося, політичну акцію очолював начальник військової адміністрації, який, користуючись службовим становищем, повідомив, що їм дозволи не потрібні і вони самі розберуться. У подальший своїх діях, пан Ващенко допустив відвертий напад на мене особисто та працівницю виконкому", - заявив мер Ромнів.

Разом з тим, працівниця виконкому Любов Солонинко заявила, що Ващенко вдарив її, коли вона виконувала посадові обов'язки, внаслідок чого вона отримала тілесні ушкодження та потребує медичної допомоги.

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