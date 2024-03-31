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Мер Парижу звернулась до російських спортсменів, а в Росії почали їй погрожувати

Фото: Анн Ідальг, міський голова Парижу (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Російським та білоруським спортсменам будуть не раді в Парижі під час літніх Олімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Парижу Анну Ідальго, яку цитує The Guardian.

"Я хочу сказати російським і білоруським спортсменам, що їм не раді в Парижі, і сказати українським спортсменам і всьому українському народу, що ми їх дуже сильно підтримуємо", - заявила Ідальго. 

В Росії образились 

Спікер Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пригрозила Франції маркувати французькі товари на території РФ наклейками "нам не раді в Москві". У тому ж числі вона згадала й про французьких фермерів та представників бізнесу, які, нібито, будуть незадоволені таким результатом. 

"Поки що французькі товари не маркуються наклейками "нам не раді в Москві", але я знаю, що наших активістів не зупинити, якщо вони таке рішення ухвалять. Ще одна така заява, і представники французького бізнесу підуть брати штурмом мерію Парижа, слідом за фермерами", - заявила Захарова. 

Олімпіада-2024

Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлети вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі "нейтральних".

МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на Іграх-2024 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів РФ і Білорусі.

У тому ж числі спортсменам з Росії та Білорусі заборонять брати участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

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