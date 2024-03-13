Мер Парижа проти участі росіян в Олімпіаді: не можна вдавати, що війни в Україні немає

Мер Парижа Анн Ідальго не хоче допускати росіян та білорусів до участі в Олімпіаді, яка пройде у столиці Франції у цьому році.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міський голова заявила в інтерв'ю Reuters .

"Я волію, щоб вони (росіяни та білоруси - ред.) не приїжджали (на Олімпіаду - ред.). Ми не можемо поводитися так, начебто (вторгнення Росії в Україну - ред.) не існує. Ми не можемо вести себе так, ніби Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) не є диктатором, який сьогодні загрожує всій Європі”, - наголосила Ідальго.

При цьому вона додала, що проти ізраїльських спортсменів подібні санкції не можна вводити, оскільки дії Ізраїлю відрізняються від агресії Росії.

"Про введення санкцій проти Ізраїлю у зв'язку з Олімпійськими та Паралімпійськими іграми не може бути й мови. Тому що Ізраїль - демократична країна", - розповіла мер.

Що передувало

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет, який ухвалює рішення про допуск росіян та білорусів, має обговорити це питання на найближчій сесії.

Поки що російські та білоруські спортсмени тільки не можуть виступати під прапором своїх країн, але їм дозволено брати участь як "нейтральні спортсмени" - без прапорів і гімнів.

Ще вчора, 12 березня, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що влада Франції не допустить російських спортсменів до виступу на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.