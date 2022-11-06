Мер одного з найбільших міст Латвії оскандалився заявою про Крим та Бучу

Елксніньша кілька разів перепитували, що він може сказати про перемогу України і поразку Росії, на що він кілька разів поспіль відповідав, що у війні не буде переможців і це людська трагедія.

"В Україні війна - це ясно та очевидно, Росія веде війну не на території своєї країни, це очевидно", - єдине, що він спромігся відповісти на прохання назвати, хто є агресором у цій війні.

Стосовно приналежності Криму, мер Даугавпілса відповів, що Крим є частиною Російської Федерації. І навіть після зауваження, що майже вся міжнародна спільнота не визнала окупацію пів острова, він зауважив, що це так, але неможливо розділяти факти, що його включили до складу РФ і що весь світ продовжив після цього співпрацювати з Росією.

На запитання про відповідальність Росії за вбивства цивільних у Бучі латвійський мер з проросійськими поглядами зазначив: за все, що сталося, відповідальні і Росія, і Україна, і США.

"За цю ситуацію відповідають усі, насамперед дипломати – тому що коли дипломати зазнають невдачі, починає говорити зброя. Так було завжди. Тому в цій ситуації треба говорити про програш дипломатії", - зауважив мер на прохання пояснити, чому він вважає жертву агресії Україну теж відповідальною.

Андрейс Елксніньш є представником соціал-демократичної партії Saskaņa (Згода), яка традиційно мала значну підтримку серед російськомовних жителів Латвії і лише на останніх виборах до Сейму восени 2022 року не змогла подолати 5% бар'єр.