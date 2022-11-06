Мер одного з найбільших міст Латвії оскандалився заявою про Крим та Бучу

Мер другого за розміром латвійського міста Даугавпілса Андрейс Елксніньш назвав Крим російським та ухилився від відповідей на прямі запитання щодо війни, яку розпочала Росія проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на латвійський портал Delfi.
Елксніньша кілька разів перепитували, що він може сказати про перемогу України і поразку Росії, на що він кілька разів поспіль відповідав, що у війні не буде переможців і це людська трагедія.
"В Україні війна - це ясно та очевидно, Росія веде війну не на території своєї країни, це очевидно", - єдине, що він спромігся відповісти на прохання назвати, хто є агресором у цій війні.
Стосовно приналежності Криму, мер Даугавпілса відповів, що Крим є частиною Російської Федерації. І навіть після зауваження, що майже вся міжнародна спільнота не визнала окупацію пів острова, він зауважив, що це так, але неможливо розділяти факти, що його включили до складу РФ і що весь світ продовжив після цього співпрацювати з Росією.
На запитання про відповідальність Росії за вбивства цивільних у Бучі латвійський мер з проросійськими поглядами зазначив: за все, що сталося, відповідальні і Росія, і Україна, і США.
"За цю ситуацію відповідають усі, насамперед дипломати – тому що коли дипломати зазнають невдачі, починає говорити зброя. Так було завжди. Тому в цій ситуації треба говорити про програш дипломатії", - зауважив мер на прохання пояснити, чому він вважає жертву агресії Україну теж відповідальною.
Андрейс Елксніньш є представником соціал-демократичної партії Saskaņa (Згода), яка традиційно мала значну підтримку серед російськомовних жителів Латвії і лише на останніх виборах до Сейму восени 2022 року не змогла подолати 5% бар'єр.
Нагадаємо, що Естонія, Латвія та Литва закликали ЄС разом з міжнародними партнерами допомогти Україні створити спеціальний трибунал щодо розслідування злочинів агресії Росії проти України.
У Латвії відреагували на заяви окупантів у так званих "ЛНР" та "ДНР" призначити дату проведення "референдуму" про входження до складу Росії.
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