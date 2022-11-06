Мэр одного из крупнейших городов Латвии оскандалился заявлением о Крыме и Буче

Элксниньша несколько раз переспрашивали, что он может сказать о победе Украины и поражении России, на что он несколько раз отвечал, что в войне не будет победителей и это человеческая трагедия.

"В Украине война - это ясно и очевидно, Россия ведет войну не на территории своей страны, это очевидно", – единственное, что он смог ответить на просьбу назвать, кто является агрессором в этой войне.

Относительно принадлежности Крыма мэр Даугавпилса ответил, что Крым является частью Российской Федерации. И даже после замечания, что почти все международное сообщество не признало оккупацию полуострова, он заметил, что это так, но невозможно разделять факты, что Крым включили в состав РФ и что весь мир продолжал после этого сотрудничать с Россией.

На вопрос об ответственности России за убийства мирных граждан в Буче латвийский мэр с пророссийскими взглядами отметил: за все случившееся ответственны и Россия, и Украина, и США.

"За эту ситуацию отвечают все, прежде всего дипломаты - потому что когда дипломаты терпят неудачу, начинает говорить оружие. Так было всегда. Поэтому в этой ситуации надо говорить о проигрыше дипломатии", - отметил мэр на просьбу объяснить, почему он считает жертву агрессии Украину тоже ответственной.

Андрейс Элксниньш является представителем социал-демократической партии Saskaņa (Согласие), которая традиционно имела значительную поддержку среди русскоязычных жителей Латвии и только на последних выборах в Сейм осенью 2022 года не смогла преодолеть 5% барьер.