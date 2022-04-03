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Мэр Одессы о военной угрозе из Приднестровья: она остается, и мы к ней готовимся

Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Угроза российского вторжения из Приднестровья сохраняется, но одесские власти готовы к решительному отпору. Как и Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова на телемарафоне.

"Если есть у них подразделения в Приднестровье, то, конечно, они рано или поздно будут их использовать. В каком направлении, сложно сказать, но угроза такая есть. Наши Вооруженные силы об этом знают, они отрабатывают это направление. Я думаю, что мы готовы к таким событиям и готовы дать решительный отпор агрессору. Но такая угроза остается, и мы к ней готовимся", - отметил он.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ заявил, что российские войска в Приднестровье готовятся к провокациям на границе, но Молдова опровергла активность контингента в оккупированном регионе.

Кроме того, Генштаб заявил, что военнослужащих непризнанной республики принуждают к войне против Украины.

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ОдессаПриднестровьеГеннадий ТрухановВойна России против Украины