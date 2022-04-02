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Молдова не заметила в Приднестровье мобилизацию войск РФ

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Кишинев, Суббота 02 апреля 2022 16:14
Молдова не заметила в Приднестровье мобилизацию войск РФ Фото: Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску (twitter.com/nicupopescu)
Автор: Антон Федорцив

Министерство иностранных дел Молдовы не подтвердило информацию о мобилизации российских войск в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter МИД Молдовы.

"На данный момент нет информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровье. Власть продолжает мониторинг и обмен информацией с нашими партнерами с целью обеспечения безопасности наших граждан", - говорится в заявлении.

Ранее Генштаб ВСУ обвинил российский контингент в Приднестровье в подготовке провокаций на границе с Украиной. В частности, зафиксирована передислокация для демонстрации готовности к наступлению и, вероятно, боевых действий против Украины.

Непризнанное Приднестровье контролирует участки украино-молдовской границы с Винницкой и Одесской областями. В Одесской ОВА пообещали учесть новую угрозу из региона.

К слову, в Офисе президента объяснили мотивы введения в Сумскую область войск РФ.

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