В Приднестровье говорят о силовом принуждении к участию в войне против Украины, - Генштаб

В Приднестровье местные жители говорят о силовом принуждении военных непризнанной республики к участию войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Среди местного населения непризнанного Приднестровья распространяются слухи о силовом принуждении личного состава вооруженных сил так называемой ПМР (Приднестровской Молдавской республики - ред.) к участию в войне против Украины", - отметили в Генштабе.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ обвинил российский контингент в Приднестровье в подготовке провокаций на границе с Украиной.

Отметим, оккупационные власти Приднестровского региона Молдовы опровергают подготовку провокаций и участие в войне против Украины.

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