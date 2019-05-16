Мэр Нью-Йорка намерен баллотироваться на выборах президента США

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, который также является представителем Демократической партии, сообщил о решение участвовать в выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Отмечается, что после официального объявления о выдвижении своей кандидатуры в президенты Блазио совершит небольшое турне в штат Айова.

Напомним, ранее губернатор американского штата Монтана, демократ Стив Буллок объявил о намерении баллотироваться на пост президента США на следующих выборах, которые состоятся в 2020 году.

Также недавно стало известно, что сенатор от штата Колорадо, демократ Майкл Беннет вступает в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года. Кроме того, Джо Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США. Бывший вице-президент США заявил, что основные ценности нации - положение в мире, демократия, все, что сделало Америку Америкой поставлено на карту, поэтому он решил баллотироваться.

Отметим, Госдеп США заявил ранее, что надеется, что Россия не будет вмешиваться в президентские выборы в США в 2020 году, и ожидают от Москвы определенных сигналов, что повторения ситуации с выборами 2016 года не будет.