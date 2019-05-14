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Губернатор объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Новости » Политика    14.05.2019 - 14:36
Губернатор объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Фото: Стив Буллок (facebook.com/GovernorBullock)

Губернатор американского штата Монтана, демократ Стив Буллок объявил о намерении баллотироваться на пост президента США

Губернатор американского штата Монтана, демократ Стив Буллок объявил о намерении баллотироваться на пост президента США на следующих выборах, которые состоятся в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Буллока в Twitter.

Он отметил, что данный шаг является борьбой в его карьере.

"Чтобы дать всем шанс, мы должны сделать больше, чем победить Дональда Трампа. Мы должны победить коррумпированную систему, которая держит таких людей у власти, нам нужен борец, который делал это раньше. Вот почему я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента", - написал Буллок.

На данный момент известно, что о намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов, а от Республиканской партии пока претендуют двое - действующий президент страны Дональд Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд.

Отметим, 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сенатор от штата Колорадо, демократ Майкл Беннет вступает в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года.

Кроме того, Джо Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США. Бывший вице-президент США заявил, что основные ценности нации - положение в мире, демократия, все, что сделало Америку Америкой поставлено на карту, поэтому он решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов.

 

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